شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 28 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 6 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث، على رأسها وجود عروض لوسام أبو على للرحيل عن الأهلى، وقياسات بدنية للاعبى منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم.

كريم نيدفيد يقترب من الرحيل عن الأهلى والانضمام للاتحاد السكندرى

اقترب كريم نيدفيد لاعب الأهلي من الانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، رغم اهتمام نادي يراميكا بالتعاقد معه.

خضع لاعبو المنتخب الوطني تحت 17 عاما اليوم، السبت، لقياسات بدنية تحت إشراف الدكتور عمرو طه طبيب منتخب مصر، قبل انطلاق المعسكر، في إطار خطة إعداد المنتخب لمنافسات كأس العالم في قطر 2025.

يترقب نادى سيريس السويدي الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى، حال إتمام ملف انتقاله لأي نادٍ من العروض التى وصلته فى فترة الانتقالات الصيفية وفقاً للعقد المبرم مع المارد الأحمر.

تمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار السلوفينى جراديشار مهاجم الفريق فى الموسم الجديد، مع رفض مناقشة أي عروض تصل للاعب من أجل الرحيل أو حتى الإعارة.

قطع الزمالك الطريق على النادي الأهلي فى المفاوضات مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، حيث يتم التفاوض مع اللاعب وإدارة ناديه لضمه فى الميركاتو الصيفي الحالي.