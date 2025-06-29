شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك ينفى التصويت على مصير شيكابالا ويترك الحرية لقائد الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر بمجلس إدارة نادى الزمالك، ما تردد حول إجراء تصويت داخل المجلس على استمرار محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول، أو مطالبته بالاعتزال.

وأوضح المصدر أن الأمر لم يتم طرحه داخل مجلس إدارة الزمالك على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة ترك الحرية لقائد الفريق لتحديد مصيره، خاصة أن عقده ما زال مستمرًا لمدة موسم آخر.

وكان "شيكابالا" قد قرر الاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، وتراجع الفهد الأسمر عن فكرة الاعتزال، وأكد أحد المقربين من اللاعب أنه استقر على الاستمرار مع الزمالك حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم المقبل، خاصة أن هذا التوقيت غير مناسب على الإطلاق لاتخاذ قرار الاعتزال، حيث يبحث شيكا عن بطولة كبيرة تكون خير ختام لمسيرته مع الزمالك.

شيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، ساهم خلال مسيرته في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الزمالك، وتميز بأسلوب لعبه المهاري وأهدافه الحاسمة، إلى جانب حضوره القيادي داخل غرفة الملابس.

شيكابالا يستعد لختام أسطوري لمسيرته مع الزمالك

ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل محطة استثنائية للنجم الأسطوري، حيث يسعى لإنهاء مسيرته الكروية بالشكل الذي يليق بتاريخه الطويل، من خلال المساهمة في تتويج الزمالك بالمزيد من الألقاب، وتقديم الدعم الكامل لزملائه داخل الملعب وخارجه.

إدارة الزمالك من جهتها رحبت باستمرار شيكابالا، وأشارت إلى أنها ستكرمه بالشكل اللائق عند نهاية مشواره، تخليدًا لما قدمه للنادي على مدار أكثر من عقدين، ليكتب شيكابالا فصله الأخير مع الزمالك بإرادة حرة، واختيار نابع من القلب، ليظل اسمه محفورًا في وجدان عشاق القلعة البيضاء، كلاعبٍ لم تنل منه السنوات، وظل وفيًا للقميص الذي أحبه منذ الطفولة.