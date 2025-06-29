شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يعتمد ضوابط صارمة قبل بدء موسم 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

أقر اتحاد الكرة الطائرة عددا من الضوابط الصارمة قبل بدء الموسم الجديد 2025-2026 على صعيد تسجيل اللاعبين أو اعتماد الأجهزة الفنية، وأيضا التعاقدات.

اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ضرورة إرسال قرار مجلس إدارة النادي مختوما، وتجديد كارنيه نقابة المهن الرياضية لاعتماد المدربين والأجهزة الفنية والطبية في الموسم الجديد.

وينطبق هذا القرار على اعتماد المدربين والإداريين والمحلل التقني والطبيب والعلاج الطبيعي ومخطط الأحمال.

وتفيد الضوابط الجديدة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

كما اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة تسليم أوراق الكشف الطبي لكل لاعب للتسجيل في الموسم الجديد 2025-2026، في جميع الأعمار السنية المختلفة .