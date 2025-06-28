شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقرر إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات بملعب السيد متولى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي المصري، التكفل بنفقات إقامة ملعبين للتدريب بأحدث المواصفات العالمية بملعب السيد متولي، على أن يتم تقديمهما هدية للنادي المصري فور الانتهاء منهما بنهاية شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

وتم تكليف إحدى الشركات للملاعب الرياضية ببدء إجراء المعاينات اللازمة لملعب السيد متولي، حيث قام مسئولو الشركة ظهر اليوم بجولة تفقدية للملعب يرافقهم المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة تطوير المنشآت.

ومن المقرر أن يتم إعداد الملعبين على أحدث الطرز العالمية، سواء من ناحية البنية التحتية المتعلقة بشبكات الري والصرف، بالإضافة إلى غرف خلع الملابس المجهزة على أعلى مستوى، فيما سيتم استخدام تكنولوجيا هايبرد في إعداد أرضيات الملعبين، حيث تجمع تلك التكنولوجيا بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي.