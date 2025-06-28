الامارات | بالتراضي.. جيرو يرحل عن لوس أنجلوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيرحل مهاجم منتخب فرنسا السابق أوليفييه جيرو عن فريقه لوس أنجلوس أف سي الأميركي بالتراضي كما أعلن الأخير الجمعة.

وسيخوض جيرو (38 عاما) آخر مباراته له مع لوس انجلوس ضد فانكوفر الاحد.

وكان جيرو انضم الى الفريق الأميركي قادما من ميلان الايطالي في مايو عام 2024 بعد ثلاثة مواسم قضاها في صفوف النادي اللومباردي.

وقال المدير العام في لوس انجلوس أف سي جون ثورينغتون "كان أوليفييه جيرو مثالا للاحترافية خلال تواجده مع لوس أنجليس. لقد جلب معه عقلية الفوز التي رفعت مستوى كل من حوله".

وارتبط اسم جيرو في الأيام الأخيرة بالانتقال الى نادي ليل الفرنسي بحسب تقارير عدة في فرنسا للحلول بدلا من المهاجم الكندي جوناثان ديفيد المنتهي عقده.

وساهم جيرو في بلوغ لوس أنجلوس أف سي نهائي كأس اميركا عام 2024 عندما سجل باكورة أهدافه في صفوفه.

في المقابل، قال جيرو "اريد توجيه الشكر الى جميع انصار الفريق والجهاز الفني في لوس انجليس أف سي لجعل هذه المحطة سعيدة في مسيرتي".

وسجل جيرو حوالي 300 هدفا في أكثر من 700 مباراة على صعيد الاندية واحرز القابا في صفوف مونبلييه الفرنسي وأرسنال وتشلسي الإنجليزيين وميلان.

وجيرو بطل العالم في صفوف منتخب بلاده عام 2018 هو أفضل هداف في تاريخ فرنسا مع 57 هدفا على الصعيد الدولي في 137 مباراة.