شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس مصر للكانوي بولو بنادي اتحاد الشرطه الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم بطولة كأس مصر للكانوى بولو سيدات ورجال، التي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء أحمد كامل ويستضيفها نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

ةيشارك في البطوله 6 أندية من أفرع الاتحاد بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وهى نادي اتحاد الشرطة والنادي المصري ونادي البنك الاهلي ونادي الصيد المصري بالإسكندرية ونادي تجديف بورسعيد ونادي السلام البحري.

تأتي هذه البطولات ضمن خطة النشاط الرياضي المحلي للاتحاد المصري للكانوي والكياك والتي تهدف إلى نشر اللعبة وزيادة أعداد الممارسين لها فى المحافظات المختلفة بما يصب في مصلحة الاتحاد المصري للكانوي والكياك، ويدير البطولة العميد أحمد سعد الله رئيس لجنة الحكام بالبطولة.

وأشار اللواء أحمد كامل رئيس الاتحاد إلى أن رياضة الكانوي بولو رغم حداثة عهدها و بدء ممارستها منذ فتره قريبه إلا أن انتشارها في الأندية زاد من ارتفاع مستوي لاعبيها الذي ظهر في اشتعال المنافسات بنهائيات البطولة.