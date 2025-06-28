بيراميدز يفاضل بين هولندا وسلوفينيا لإقامة معسكر الإعداد بدلاً من تركيا

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو نادى بيراميدز بين دولتي هولندا وسلوفينيا لإقامة معسكر الإعداد الخارجى خلال الأيام المقبلة، لبداية الاستعداد للموسم الكروى الجديد الذى من المنتظر أن ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان بيراميدز يقترب من إقامة معسكر الإعداد فى تركيا، مثلما حدث فى السنوات الماضية، إلا أن هناك مفاضلة حاليًا بين هولندا وسلوفينيا لإقامة المعسكر بها قبل الموسم الجديد.

وكان ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، توجه أمس إلى الإمارات من أجل الاتفاق والترتيب لتحضيرات فريق الكرة والإعداد للموسم الجديد، بعد الإنجاز التاريخي خلال الموسم الماضي، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويجتمع رئيس نادي بيراميدز مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبوظبي، بهدف وضع اللمسات النهائية والاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد، وشكل برنامج معسكر الإعداد، خاصة في ظل ارتباطات الفريق العديدة خلال الموسم المقبل محليا وقاريا بجانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويتم كذلك خلال الاجتماع، الاتفاق على موعد وشكل حفل التكريم المقرر تنظيمه لجميع أفراد النادي بعد الموسم المنقضي التاريخي والإنجاز التي تحقق.