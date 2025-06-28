شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مودرن سبورت يعلن ضم رشاد المتولى من بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى مودرن سبورت ، برئاسة وليد دعبس، انضمام رشاد المتولى لاعب فريق بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل إنطلاق منافسات الموسم المقبل.

وخطف رشاد المتولى الأضواء هذا الموسم، بعدما شارك مع بتروجت فى 25 مباراة فى جميع البطولات ساهم فى 11 هدفا، سجل 6 أهداف وصنع 5.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.