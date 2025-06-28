شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة الأولمبي يفوز على مونتينيجرو 77-48 فى البطولة الدولية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة للرجال على مونتنيجرو بنتيجة 77- 48، في ثاني لقاءات الفراعنة بالبطولة الدولية الودية، المقامة في الصين.

خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، بمنطقة جيانغسو.

وكان الفراعنة قد حققوا الفوزعلى كولومبيا بنتيجة 68-58 في أولى المباريات.

تضم قائمة المنتخب كلا من، إبراهيم محرم، سراج الدين علي، آدم الحلواني، محمد إبراهيم ميدو، محمد طارق خيري، محمد ياسر، عبد الرحمن خالد، مازن العزازي، إبراهيم هشام، عمر طلعت، عمر عماد محيي، وأحمد مهيب.

ويرأس البعثة أيمن علي عودة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويضم الجهاز الفني والإداري أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الدكتور رائف وصفي للعلاج الطبيعي، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الكابتن محمد عيسى مدلكًا.

وتأتي المشاركة في البطولة بدعوة كاملة من الاتحاد الصيني لكرة السلة والجهة المنظمة، التي تتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة من خلال مشاركة منتخب مصر الأولمبي في البطولات الدولية الودية إلى توفير فرص احتكاك قوية للاعبين، بهدف تطوير مستواهم وزيادة خبراتهم الدولية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المنتخب الأول ويُعزز قاعدة الاختيار من عناصر جاهزة فنيًا وبدنيًا.