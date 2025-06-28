شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الحصول على رخصة تقنية VAR للحكام باتحاد الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، اليوم، دورة الحصول على رخصة تقنية الفيديو المساعد VAR، فيما شارك أوسكار رويز رئيس اللجنة من خلال تطبيقات التواصل عبر الإنترنت.



وتم ترشيح الحكام المشاركين في اختبارات الحصول على رخصة تقنية الفيديو المساعد وفقًا للمعايير الفنية والإدارية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والخاصة بالحكام المؤهلين لإدارة المباريات باستخدام تقنية الفيديو، وفق عدد محدد من الفيفا لكل دورة تدريبية.



وتشمل المعايير عوامل أساسية مثل الأداء الفني، تقييمات الحكام في المباريات، اللياقة البدنية والطبية، العمر المناسب، الخبرة العملية، وإجادة اللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع متطلبات فيفا لتطبيق تقنية الفيديو.



وتنطلق لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في بداية الدورة بتطبيق المعايير الملزمة بحيادية وشفافية كاملة لضمان اختيار الحكام الأكفأ بما يساهم في تطوير مستوى التحكيم المصري وفق أعلى المستويات الدولية.

ويذكر أن لجنة الحكام المصرية تواصل سياسة تطوير جميع الحكام المصريين ومنح الفرص تباعًا لهم لضمان إعداد كوادر تحكيمية متميزة قادرة على تمثيل مصر في البطولات الإقليمية والدولية، حيث سيتم تنظيم العديد من الدورات بشكل متكرر ومنتظم لتستوعب الأعداد المناسبة التي تحتاجها مباريات الكرة المصرية، باعتبار أن اختيار وترشيح الحكام لإدارة البطولات والمباريات، ومنح التراخيص اللازمة لهم يندرج ضمن اختصاصات اللجنة وفق لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.



انطلاق الدورة



لجنة الحكام



أعضاء لجنة الحكام