شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مستقبل عبد الله السعيد فى الزمالك بعد نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال الغموض يحيط بمصير عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك، فى ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي، ولم يُدرج النادي اسم اللاعب في القائمة الأولية للموسم الجديد، نظرًا لانتهاء عقده وعدم حسم موقفه بشكل رسمي حتى الآن.

وعاد عبد الله السعيد مؤخرًا إلى القاهرة بعد قضاء إجازة قصيرة فى ألمانيا، إلا أنه لم يعقد أي جلسات مع إدارة الزمالك لمناقشة ملف التجديد، ووفقًا لمصادر بالنادي فإن هناك خلافات قائمة بين الطرفين حول الجوانب المالية للعقد الجديد، بالإضافة إلى مدة التعاقد، ما حال دون التوصل لاتفاق نهائي.

ويتمسك الزمالك بموقفه المالي، فى الوقت الذي يرغب فيه السعيد فى الحصول على مقابل يوازي خبرته ومكانته، ما أدى إلى تجميد المفاوضات مؤقتًا، ومن المنتظر أن تُستأنف المحادثات خلال الأيام المقبلة في محاولة لتقريب وجهات النظر.

يُذكر أن القائمة الأولية للزمالك ضمت فقط اللاعبين الذين لا تزال عقودهم سارية، فيما تُرك الباب مفتوحًا أمام إمكانية قيد السعيد لاحقًا فى حال التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

ويرغب عبد الله السعيد فى الحصول على 35 مليون جنيه فى الموسم الواحد، بالإضافة إلى التجديد موسمين فى الوقت الذى يسعى فيه الأبيض التجديد للاعب مقابل 25 مليون ولمدة موسم واحد، وكان اللاعب أبدى مرونة فى مدة العقد، إلا أن المقابل المادى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

المبلغ الذى يطلبه السعيد لن يعرضه على اللاعب إلا أندية استثمارية قادرة على ضم صفقات بمبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذى لم يتلق عبدالله السعيد عروض من أندية استثمارية، بالتالى من المنتظر أن تكون فرصته للتجديد مع الزمالك أكبر من أي وقت مضى.