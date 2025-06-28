شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وزير الرياضة ورئيس المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكامل أبو علي، رئيس النادي المصري، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائبين حسن عمار وعادل اللمعي، ورئيس شركة وادي النيل (الشركة المنفذة للمشروع)، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجهة الاستشارية للمشروع)؛ وذلك لمناقشة مستجدات العمل في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع إنشاء الاستاد، في إطار جهود الدولة المستمرة لتسريع وتيرة العمل تلبيةً لمطالب جماهير النادي المصري.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، ويلبّي تطلعات أبنائها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم خطط تطوير القطاع الرياضي ببورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تضع ملف الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، وأن مشروع إنشاء الاستاد الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، متوجهًا بالشكر لجميع الجهات المعنية، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، والسيد كامل أبو علي، والدكتور محمود حسين، ونواب المحافظة.

كما أعرب كل من، كامل أبو علي، والدكتور محمود حسين، والنائبين حسن عمار وعادل اللمعي، عن تقديرهم لجهود وزارة الرياضة ومحافظة بورسعيد في دعم ملف إنشاء النادي المصري، مؤكدين دعمهم الكامل للمشروع، وتذليل العقبات أمام سرعة تنفيذه.

وتناول اللقاء أيضًا بحث الخطوات القادمة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت، ومناقشة عدد من المشروعات الرياضية المقترحة، وآليات دعم الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب سبل تعزيز السياحة الرياضية في ظل المقومات الفريدة التي تتمتع بها بورسعيد.



اجتماع محافظ بورسعيد