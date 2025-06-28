شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يبدأ تسجيل اللاعبين الجدد للأندية 3 أغسطس فى فترة القيد الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد بدء تسجيل اللاعبين الجدد فى أندية المحترفين للموسم الجديد 2025- 2026، فى فترة القيد الثانية بدءا من يوم 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق فترة القيد الأولى للأندية للاعبين القدامى أصحاب العقود السارية غدا الأحد لكل من، الأهلى والزمالك وسبورتنج وسموحة والبنك الأهلى.

بينما يتم قيد أندية طلائع الجيش والزهور وهليوبوليس والقناة والجزيرة 30 يونيو وأندية أصحاب الجياد والمعادى والطيران وطنطا 1 يوليو وأخيرا الشمس والأوليمبى والعبور والترسانة 2 يوليو.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.