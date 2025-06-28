شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتدرب على فترتين فى المرحلة الأولى من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، برنامجاً تدريبياً للاعبي الفريق خلال المرحلة الأولى من الإعداد، لرفع اللياقة البدنية للاعبين بعد انتهاء الراحة، حيث يتدرب المصري على فترتين، تبدأ بوصلة تدريبات بدنية في صالة الجيم، ثم فقرة تدريبات فنية على الملعب.

وتستمر المرحلة الأولى من تدريبات المصري والتي انطلقت الأربعاء الماضي، لمدة أسبوعين، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر إعداد خارجي في تونس.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بالنادى المصرى أن صفقة انتقال أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، إلى الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، تسير فى مرحلة متقدمة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصرى طلب ضم عمر الساعى لاعب النادى الأهلى ضمن صفقة انتقال أحمد عيد إلى القلعة الحمراء.

وينتهى عقد أحمد عيد مع المصرى بنهاية الموسم المقبل وبالتحديد فى 30 يونيو 2026، وشارك أحمد عيد مع المصرى فى 30 مباراة صنع خلالها هدفين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.



احمد ايمن منصور



باهر المحمدي