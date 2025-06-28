شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة الشاطئية للسيدات يهزم نيجيريا ويتأهل لكأس العالم بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر للسيدات في الكرة الطائرة الشاطئية إنجازًا جديدًا، بعد تجاوزه عقبة الدور ربع النهائي خلال منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، بالفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0، ليتأهل إلى نصف النهائي ويحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة في أستراليا.

وقدم منتخب السيدات أداءً قويًا، ونجح في تحقيق أول أهدافه بالصعود إلى المربع الذهبي، واقترب كثيرًا من المنافسة على ذهبية البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى ضمان التأهل لبطولة العالم.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته بنتائج منتخب السيدات للطائرة الشاطئية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يدعم كافة المنتخبات الوطنية، ويحرص دائمًا على تحقيق الإنجازات ورفع العلم المصري في جميع المحافل القارية والدولية.

وأضاف قمر، أن هدف مجلس الإدارة هو تطوير أداء جميع المنتخبات، ودعم الأجهزة الفنية واللاعبين، إلى جانب توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية خلال الفترة الحالية، التي تشهد استعدادات مكثفة للمنتخبات القومية للمشاركات الدولية المختلفة.

وجدير بالذكر أن بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يرأسها اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد، وتضم كلًا من المدير الفني للسيدات عاطف عادل، ولاعبتي المنتخب مروة مجدي وندا حمدي.