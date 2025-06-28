شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة وتحركات سرية.. الزمالك يجهز للإعلان عن خليفة الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل نادي الزمالك التحرك بخطوات محسوبة وسرية تامة فى ملف المدير الفني الجديد الذى يخلف أيمن الرمادى، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي المقبل، في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب الأوراق بالشكل الأمثل بعد موسم شهد العديد من التحديات.

ويُدير الملف بشكل مباشر جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للنادي، بالتنسيق الكامل مع حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وسط اتفاق على ضرورة اختيار اسم قوي يمتلك رؤية فنية واضحة وخبرة قارية تُناسب طموحات الزمالك المحلية والأفريقية.

ورغم تداول عدة أسماء داخل الأوساط الإعلامية، يبقى البلجيكي يانيك فيريرا من أبرز المرشحين لتولي المهمة، إلا أن الإدارة ترفض تأكيد أو نفي أي اسم، وتُفضل فرض حالة من السرية المطلقة على المفاوضات حتى يتم حسم الملف بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل النادي أن المدير الفني الجديد سيكون أجنبيًا بنسبة 100%، وقد تم قطع شوط كبير في المفاوضات معه، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء كافة التفاصيل التعاقدية.