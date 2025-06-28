7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 يونيو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، 3 أندية تتنافس على الفوز بصفقة وسام أبو علي من الأهلى، إقامة 5 جولات من عمر الدورى الجديد قبل معسكر المنتخب فى سبتمبر.

إقامة 5 جولات من عمر الدورى الجديد قبل معسكر المنتخب فى سبتمبر

اتفق اتحاد الكرة مع رابطة الأندية المحترفة على إقامة 5 جولات من عمر الدورى المصرى الجديد قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في سبتمبر المقبل لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

3 أندية تتنافس على الفوز بصفقة وسام أبو علي من الأهلى.. تعرف عليها

تتنافس 3 أندية للحصول على خدمات الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي أبدى اهتمامًا جديًا، وتقدم بعرض بلغت قيمته الإجمالية نحو 6 ملايين دولار، في حين أبدى نادٍ من الدوري الألماني رغبته فى ضم اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل العرض حتى الآن، بجانب عرض من العربى القطري للحصول على خدمات وسام أبو على. الزمالك يبدأ خطة تجديد دماء الفريق.. وخفض معدل الأعمار أولوية اتفق جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مسؤولي القلعة البيضاء على تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق الأول لكرة القدم، في إطار سعي الإدارة لتجديد دماء الفريق وبناء جيل قادر على المنافسة محليًا وقاريًا لسنوات طويلة. يغلق اتحاد الكرة في الثانية عشر منتصف ليل اليوم السبت، باب قيد اللاعبين في القائمة الأولية للأندية بمختلف الدرجات والناشئين استعدادا للموسم الجديد. حقق مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى أقيمت فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى. وافق مسئولو النادى الأهلى على إعارة أحمد رضا لاعب خط وسط الفريق لنادى زد إف سى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل منحة الفرصة الكافية للمشاركة باستمرار.