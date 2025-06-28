شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أوفا ودويدار.. محمد حامد يرحل عن إنبى بعد نهاية مشواره والان مع تفاصيل الخبر

رحل محمد إسماعيل حامد عن صفوف إنبى بعد حصوله على الاستغناء الخاص به، لينهي اللاعب مسيرته مع الفريق البترولي بعد فترة قضاها فى الفريق قدم خلالها أداءً دفاعيًا مميزًا.

وأكد مصدر، خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب لم يعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة، رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية محلية في الدوري الممتاز، وسط ترقب بشأن قراره النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد محمد حامد ثالث الراحلين عن إنبي هذا الصيف، بعد انتقال الثنائي أحمد أمين "أوفا" ومصطفى دويدار إلى صفوف البنك الأهلي، فى ظل رغبة الأخير في تدعيم صفوفه بعناصر خبرة استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

من جهته، أكد مصدر داخل نادي إنبي أن الجهاز الفني بصدد التعاقد مع بدائل مناسبة لسد الفراغ الدفاعي بعد رحيل حامد، خاصة فى ظل ضغط مباريات الدوري المصري وصعوبة المنافسة.

يُذكر أن حامد كان أحد الأعمدة الدفاعية للفريق في المواسم الأخيرة، ويتمتع بخبرة واسعة في ملاعب الدوري الممتاز، ما يجعله هدفًا لعدة أندية تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين أصحاب خبرة.