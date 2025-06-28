شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك باستمرار جراديشار خوفاً من الرحيل المنتظر لـ وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار السلوفينى جراديشار مهاجم الفريق فى الموسم الجديد، مع رفض مناقشة أي عروض تصل للاعب من أجل الرحيل أو حتى الإعارة.

ويأتى تمسك مسئولى الأهلى باستمرار المهاجم السلوفينى خوفاً من الرحيل المنتظر للفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق، التى تلقى عروض مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخسر جراديشار موقعه فى التشكيل الأساسى للأهلى لصالح وسام أبو على، رغم أن المهاجم السلوفينى قدم مستوى متميزاً فى بداية قدومه لصفوف المارد الأحمر.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل فى تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات فى مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.