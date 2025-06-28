شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات ميركاتو الزمالك والمدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك للانتهاء من ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى والإعلان خلال الأيام المقبلة عن المدير الفنى الجديد للقلعة البيضاء، بعد تعيين جون إدوارد المدير الرياضى الجديد.

ج..اتفق جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع مسؤولي القلعة البيضاء على تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف لخفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق الأول لكرة القدم، في إطار سعي الإدارة لتجديد دماء الفريق وبناء جيل قادر على المنافسة محليًا وقاريًا لسنوات طويلة.

وأكدت مصادر من داخل النادي أن الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة ستُختار بدقة شديدة، مع التركيز على العناصر الشابة التي تمتلك الموهبة والطموح، بما يتماشى مع سياسة النادي الجديدة الرامية إلى بناء فريق شاب ومتناغم.

ج..أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن كافة البنود المالية والتعاقدية، حيث تم الاتفاق مع المدرب الجديد، والذي من المتوقع أن يقود مشروع إعادة بناء الفريق خلال الفترة المقبلة، وسط آمال جماهيرية كبيرة في استعادة البطولات والاستقرار الفني.

ورغم الانتهاء من التعاقد، تأخر الإعلان الرسمي عن هوية المدرب بسبب رغبة إدارة النادي في إصدار عدة قرارات متزامنة، حيث يُجهز الزمالك لإعلان مجموعة من التغييرات، تشمل تعيينات جديدة في الجهاز الفني أو الإداري، وربما الإعلان عن صفقات لاعبين جُدد، في خطوة تهدف لإظهار قوة وتكامل المشروع الجديد أمام الجماهير.

ج..أوصت لجنة تخطيط نادى الزمالك بفصل ميزانية فريق الكرة عن باقى ميزانية القلعة البيضاء، حتى تكون تلك الميزانية مخصصة لكافة الأمور المتعلقة بالفريق سواء صفقات أو سداد ديون سابقة ورواتب.

وطلبت لجنة التخطيط أن يكون هناك انتظام فى صرف رواتب اللاعبين، وعدم تأخرها تحت أى ظرف، من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، وحتى يتمكن الجهاز الفنى الجديد من السيطرة على زمام الأمور.

س.. وما خطة الزمالك لتسويق اللاعبين؟

ج..بدأ مسئولو نادي الزمالك التحرك لإيجاد عروض تسويقية لأربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول، تم قيدهم بالفعل ضمن القائمة الأولى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المادية من بيعهم أو إعارتهم.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين مهاب ياسر، محمد عاطف، حازم أسامة، وحسام أشرف، حيث قررت إدارة الكرة بالنادي عرضهم للإعارة أو البيع خلال الفترة المقبلة، أو إدخالهم ضمن صفقات تبادلية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة من أندية أخرى.

ج..يأتي على رأس الأولويات التعاقد مع جناح أيمن قوي لتعويض رحيل أحمد مصطفى زيزو، إلى جانب جناح أيسر لتعزيز هذا المركز بجوار مصطفى شلبي، كما يسعى الزمالك لضم لاعب ارتكاز (مركز 6) بمواصفات دفاعية قوية لتأمين وسط الملعب، بالإضافة إلى مهاجم أجنبي هدّاف يمتلك قدرات خاصة على التسجيل من أنصاف الفرص.