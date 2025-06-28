شكرا لقرائتكم خبر عن 205 أهداف حصيلة منتخب شباب اليد فى بطولة العالم قبل الختام أمام ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الألماني غدا، الأحد، فى تحديد أصحاب المركزين الخامس والسادس فى بطولة العالم المقامة في بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد تسجيل 205 أهداف حتى الآن على مدار دور المجموعات والدور الرئيسى وربع النهائى مرورا بتحديد المراكز.

وفاز منتخب شباب اليد على نظيره السلوفينى بنتيجة 33-30 فى أول لقاءات تحديد المراكز أول أمس بعد الخسارة من نظيره البرتغالي 30-26 في ربع النهائي عقب الخسارة من ألمانيا بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز على سويسرا وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.