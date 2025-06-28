شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أيمن أشرف من القائمة الأولية للبنك الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو البنك الأهلي خروج أيمن أشرف من القائمة الأولية للفريق، بعد انتهاء عقده مع النادي دون تجديده، حيث لم يحدد أيمن أشرف وجهته الجديدة بعد.

وكان محمد أبو جبل أول الراحلين عن البنك الأهلي بعد انضمامه إلى مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.