شكرا لقرائتكم خبر عن أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدت العديد من الأندية الخارجية رغبتها فى ضم اللاعب.

وتلقى وسام أبو علي عروضاً كثيرة خلال الفترة الأخيرة من الدوري الأمريكي، أهمها من ريد بولز، ومن الدوري القطري وأبرزها من العربي، ومن الدوري الألماني أبرزها من فرايبورج، ومن الدوري السعودي أبرزها من نيوم، بجانب عروض أخرى من الإمارات وأوربا.

وتأتي هذه العروض في ظل التألق اللافت لـ وسام أبو علي منذ انتقاله للأهلي في يناير 2024 قادماً من سريوس السويدي، وحصل على لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي رغم مشاركته لمدة 6 أشهر فقط من الموسم، كما تألق في بطولة كأس العالم للأندية التي ودعها الأهلي مؤخراً من الدور الأول.

وطلب وسام أبو علي الرجيل من الأهلي حيث تحدث اللاعب بشكل شخصي مع مسئولو القلعة الحمراء ، كما تحدث وكيل أعماله معهم للسبب ذاته.

وأكد وسام أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف مرة أخرى سواء في الخليج أو أوربا أو أمريكا وإن كانت الرغبة في الرحيل أي أوربا أو أمريكا هي الأكبر.

وشدد وسام في حديثه مع إدارة الأهلي على أنه سيحصل على مقابل مالي كبير في الخارج لن يقل عن ثلاثة ملايين دولار سنوياً أي 150 مليون جنيه مصري تقريباً وهو مبلغ يفوق بكثير ما يحصل عليه في الأهلي والذي لا يتخطى الـ800 ألف دولار.

وأوضح المهاجم الفلسطيني لإدارة الأهلي إنه التزم بقرارها ورفض عروض كثيرة في فترات سابقة بسبب حاجة الفريق لجهوده لكنه يرغب في الرحيل حالياً ، لاسيما وأنه حقق بطولات كثيرة مع النادي الأحمر محلياً وأفريقياً ويرغب في خوض تجربة جديدة بتحديات مختلفة.

من جانبها، ترغب إدارة الأهلي في الإبقاء على وسام بو علي باعتباره واحداً من أهم المهاجمين الذين إرتدوا القميص الأحمر خلال السنوات الأخيرة ، كما أن الفريق يحتاجه كثيراً في الموسم المقبل الذي يسعى فيه المارد الأحمر لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا بجانب المنافسة على جميع البطولات المحلية الأخرى.

ويرى مسئولو الأهلي أنه من الصعب تعويض وسام أبو علي بسهولة لكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن تقف الإدارة أمام مستقبل اللاعب خاصة وأنه يُصر على فكرة الرحيل من النادي وتحدث مع الإدارة بخصوص هذا الأمر أكثر من مرة قبل السفر إلى أمريكا لخوض بطولة كأس العالم للأندية بل وخلال منافسات البطولة.

وقال مصدر في الأهلي: وسام أبو علي يُصر في طلب الرحيل وإذا رفض محاولات البقاء لن يكون هناك مفر من الموافقة على رحيله لكن بشرط الحصول على عرض جيد من النادي المالية لا يقل عن 10 أو 9 مليون دولار.