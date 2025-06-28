شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لاختيار بديل وسام أبو علي.. مصطفى محمد وأسامة فيصل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لحسم ملف التعاقد مع مهاجم قوى لتعويض الرحيل المنتظر للفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق الذى تلقى عروضاً مغرية للرحيل عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضع الأهلى أكثر من مهاجم فى قائمة المرشحين لخلافة وسام أبو علي، وفى مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى، ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودى السابق.

وتبدو حظوظ أسامة فيصل هى الأوفر للانضمام للأهلى، فى ظل وصول مسئولى المارد الأحمر لصيغة اتفاق مع اللاعب، ولا تزال المفاوضات جارية مع ناديه للوصول لاتفاق مالى مناسب.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات فى مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.