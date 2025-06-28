شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داوود يعود لـ إنبي ويشارك فى أول تدريبات فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

انضم مروان داوود ، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إلى تدريبات الفريق البترولى أمس الجمعة بعد قطع إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري، ليبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد حيث شارك اللاعب في المران الأول تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني.

وكان داوود انتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسمين، إلا أنه قضى موسمًا واحدًا فقط ضمن صفوف زعيم الثغر، قبل أن يعود إلى إنبي بعد انتهاء الموسم الكروي 2024-2025.

وتأتي عودة اللاعب في وقت يسعى فيه إنبي لتدعيم صفوفه، خاصة في الجبهة اليسرى، التي يحتاج الفريق إلى تعزيزها قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ونال اللاعب إشادة الجهاز الفني في تدريبات إنبى، وسط توقعات بأن يكون له دور مهم في الموسم المقبل،ومن المنتظر أن يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأسابيع المقبلة.

وتُعد عودة داوود إضافة قوية لإنبي، خاصة في ظل خبراته السابقة مع الفريق، وقدرته على تقديم أداء ثابت في مركز الظهير الأيسر.