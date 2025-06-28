شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقطع الطريق على الأهلي فى صفقة أسامة فيصل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع الزمالك الطريق على النادي الأهلي فى المفاوضات مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، حيث يتم التفاوض مع اللاعب وإدارة ناديه لضمه فى الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب الزمالك فى عدم انتقال أسامة فيصل لصفوف الأهلي، حتي ولو لم يتم التعاقد معه، حيث يفضل الزمالك استمرار اللاعب مع البنك الأهلي او انتقاله لأى نادٍ آخر، بخلاف المارد الأحمر حتي لا تكون ضربة جديدة للإدارة التى سبقت واستغنت عن خدمات اللاعب.

وحسب مصدر مسئول فى البنك الأهلي، أكد أن الأهلي والزمالك وبيراميدز يرغبون في التعاقد مع أسامة فيصل، إلا أن البنك الأهلي ليس لديه نية حتى الآن لبيع اللاعب، خاصة أنه يسعي لتدعيم صفوفه وليس رحيل نجومه، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع أحمد أمين أوفا ومصطفى دويدار ثنائى إنبى لتدعيم صفوف الفريق ضمن خطة الإدارة لدعم الفريق.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج ملعب أون، أن نادي البنك الأهلي طلب مبلغ 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبد الجواد عبر برنامج "ملعب أون": "البنك الأهلي طلب 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل في موسم الانتقالات الجاري، واللاعب أخطر النادي برغبته في الانتقال إلى الأهلي، رغم تلقيه عرضين من الزمالك وبيراميدز".