شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة أحمد رضا لنادى زد فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو النادى الأهلى على إعارة أحمد رضا لاعب خط وسط الفريق لنادى زد إف سى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل منحة الفرصة الكافية للمشاركة باستمرار.

وابتعد أحمد رضا عن المشاركة بشكل أساسى مع المارد الأحمر بسبب التخمة العددية فى مركز خط الوسط بالأهلى، خاصة بعد الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها.

ونجح الأهلي فى حسم التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت مقابل دفع 25 مليون جنيه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل فى تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.