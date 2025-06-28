شكرا لقرائتكم خبر عن سيريس السويدى يترقب الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب نادى سيريس السويدي الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى، حال إتمام ملف انتقاله لأي نادٍ من العروض التى وصلته فى فترة الانتقالات الصيفية وفقاً للعقد المبرم مع المارد الأحمر.

ففى 11 يناير 2024، أعلن النادي الأهلي التعاقد رسمياً مع الفلسطينى وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي، لمدة 4 سنوات ونصف مقابل مليون و700 ألف يورو، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لنادي سيريس السويدي.

ويترقب الأهلى وصول عرض رسمي مناسب للتعاقد مع وسام أبو على بعدما بات المهاجم الفلسطيني هدفاً لأكثر من نادٍ خارجي من الخليج وأوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويأتي هذا التحرك بعد الموسم اللافت الذي قدمه أبو علي مع الاهلى، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الساعية لتعزيز خط الهجوم بموهبة هجومية شابة ومؤثرة. ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي أبدى اهتمامًا جديًا، وتقدم بعرض بلغت قيمته الإجمالية نحو 6 ملايين دولار، في حين أبدى نادي من الدوري الألماني رغبته فى ضم اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل العرض حتى الآن بجانب عرض من العربى القطري للحصول على خدمات وسام أبو على.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.