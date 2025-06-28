شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينتظر عرضاً رسمياً من بيراميدز لحسم مصير محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمود جاد حارس مرمى النادي المصري دائرة اهتمامات فريق بيراميدز، لدعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد تألق الحارس المخضرم خلال الموسم الماضي.

ويترقب مسئولو المصري وصول عرض رسمي من بيراميدز خلال الأيام المقبلة لحسم مصير اللاعب، بعد التشاور مع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

وحسم محمود جاد، حارس مرمى النادي المصري ، لقب صاحب القفاز الذهبي في دوري موسم 2024-2025 ، بعدما تربع على رأس قائمة أكثر حراس المرمى خروجاً بشباك نظيفة على مدار مشوار البطولة برصيد 12 مباراة.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة النادي المصري سداد كافة مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي 2024-2025، كما أعلن مسئولو النادي أيضاً في تصريحات للمركز الإعلامي سداد كافة الديون التي كانت على النادي.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

أعرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي المصري، أنه يسعى في المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح في المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.



وأشار الكوكي أنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.