الامارات | زيارة محمد صلاح إلى بودروم تُشعل تفاعلاً بعد تداول فاتورة عشاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت زيارة النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة بودروم التركية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور وتفاصيل فاتورة عشاء فاخرة دفعها في أحد مطاعم الأسماك الراقية بمنطقة جوموشلك الساحلية.

ووفقاً لما تداوله رواد المنصات ووسائل الإعلام التركية، فقد بلغ إجمالي الفاتورة نحو 60 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 6,600 درهم إماراتي، ما دفع مستخدمين إلى الانقسام بين من رأى الرقم منسجماً مع طبيعة المكان وعدد الضيوف، ومن اعتبره مبالغاً فيه، حتى وإن كان الضيف نجماً عالمياً بحجم محمد صلاح.

عشاء على البحر... ونادٍ ليلي في ياليكافاك

اختار صلاح بودروم لقضاء عطلته الصيفية، حيث شوهد يتناول العشاء برفقة سبعة من أصدقائه في مطعم مطل على البحر، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى نادٍ ليلي في منطقة ياليكافاك.

وخلال وجوده في المطعم، حاول بعض الزبائن توثيق اللحظة عبر هواتفهم، إلا أن صلاح طلب بلطف احترام خصوصيته، قائلاً: "أنا هنا فقط لقضاء عطلة، من فضلكم احترموا خصوصيتي."

تفاعل واسع... وإعلام تركي يُلاحق التفاصيل

لاقى الخبر انتشاراً واسعاً على المنصات التركية، وتباينت الآراء حول قيمة الفاتورة. ورغم ذلك، لم يكن ذلك مستغرباً بالنظر إلى الشعبية الواسعة التي يحظى بها صلاح في تركيا، حيث تُتابع وسائل الإعلام المحلية زياراته الخاصة باهتمام لافت.

استراحة بعد موسم استثنائي

يُذكر أن محمد صلاح يقضي إجازته الصيفية بعد موسم مميز قاد خلاله نادي ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب، ولقبي هدّاف الدوري وأكثر من صنع أهدافاً في موسم واحد من البريميرليغ