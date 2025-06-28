مونديال الأندية: جماهير غفيرة وأهداف غزيرة في دور المجموعات

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : اختتم الخميس دور المجموعات في مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 13 تموز/يوليو، وقد شهدت مبارياته حضورا جماهيريا تخطى المليون ونصف المليون متفرج في 12 ملعبا وتسجيل 144 هدفا.

ونشر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مجموعة من الإحصائيات الخاصة بدور المجموعات في المسابقة، مشيرا إلى أن إجمالي الحضور الجماهيري في الملاعب بلغ 1.667.819 متفرج، بمتوسط 34.746 متفرج في المباراة الواحدة.

وشهدت مباراة باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا وأتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب روز بول في لوس أنجليس، أكبر حضور جماهيري بلغ 80.619 متفرج، في حين تابع 70.248 متفرج مواجهة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي في شارلوت.

وفي المركز الثالث، جاءت مباراة ريال مدريد وسالزبورغ النمسوي (64.811)، وتلتها مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على ملعب هارد روك في ميامي (63.587)، فيما حضر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي 62.415 متفرج.

ومن أصل ستة اتحادات قارية تمثّلها الأندية الـ 32، لا تزال أربعة منها ممثلة في الأدوار الإقصائية.

وتمثل تسعة أندية قارة أوروبا في ثمن النهائي، بينما من المؤكد أن يتأهل ممثل عن أميركا الجنوبية إلى ربع النهائي بالنظر إلى أن اثنين من الأندية الأميركية الجنوبية المتأهلة للأدوار الإقصائية (الثنائي البرازيلي بالميراس وبوتافوغو) يلتقيان في مواجهة برازيلية خالصة في فيلادلفيا السبت.

وتمثّل الأندية الـ16 المتأهلة عشر دول، وتُعتبر البرازيل الأفضل تمثيلا، إذ تأهلت أربعة من أنديتها للأدوار الإقصائية. أما عدد اللاعبين البرازيليين في مراحل خروج المغلوب فيبلغ 117، تليها إيطاليا برصيد 35 لاعبا، ثم ألمانيا (34)، بينما يمثِّل البقية 49 جنسية أخرى.

وبالإجمال، تواجد لاعبون من 72 جنسية على أرضية الملعب، وتصدرت قائمة الدول الممثلة مجددا كل من البرازيل والأرجنتين برصيد 91 و73 تواليا.

أما الدولة صاحبة المركز الثالث والأوسع تمثيلا من أوروبا فهي البرتغال (32 لاعبا)، تليها إسبانيا الممثلة بـ31 لاعبا.

قاريا، كانت الدول الأكثر تمثيلا هي التالية: أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (المكسيك، 26 لاعبا)، وإفريقيا (المغرب 22)، وأوقيانوسيا (نيوزيلندا 22)، وآسيا (كوريا الجنوبية 18).

وعلى قائمة الدول ذات أكبر عدد من الهدافين في المسابقة، تتصدّر البرازيل القائمة بـ18، متقدمة بفارق ضئيل عن الجارة الأرجنتين (17)، وتليهما فرنسا (11) من أصل 38 دولة يحمل الهدافون جنسياتها.

وبفضل فوز العين العين الإماراتي على الوداد المغربي 2 1 في آخر مباريات المجموعة السابعة، تكون كافة الأندية المشارِكة قد نجحت في إيجاد طريقها إلى مرمى المنافسين في دور المجموعات الذي شهد فوز أندية من خمس قارات و15 دولة بمباراة واحدة على الأقل.