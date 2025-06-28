شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي ينتظم في مران المصري بعد التعافي من الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمد الشامي مهاجم النادي المصري، في تدريبات الفريق البورسعيدي، داخل معسكر الإعداد المقام حالياً ببور فؤاد استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، التي تعرض لها خلال الموسم الماضي، والتي أبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة النادي المصري، عن سداد كافة مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي 2024-2025، كما أعلن مسؤولو النادي أيضاً في تصريحات للمركز الإعلامي، عن سداد كافة الديون التي كانت على النادي.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

وأعرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي المصري، أنه يسعى في المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح في المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.

وأشار الكوكي، إلى أنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.