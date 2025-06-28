شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحتفل بوصولها إلى 36 لقبا بعد التتويج ببطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بوصولها إلى اللقب رقم 36، خلال مسيرتها الاحترافية بالملعب الزجاجي، بعد تتويجها ببطولة العظماء الثمانية الأخيرة في الموسم المنقضي 2024-2025.

وكتبت نوران جوهر عبر حسابها على فيس بوك: الحمد لله.. 4 ألقاب ببطولة العظماء الثمانية، واللقب رقم 36 نهاية مذهلة لما كان موسمًا رائعًا الحمد لله، ممتنة للغاية لوجود مدربي إلى جانبي هذا الأسبوع، ودائماً ممتنة لكل شخص في فريقي لدعمه لي.



نوران جوهر

توجت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.

وفازت نوران في المباراة النهائية على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-10, 9-11, 11-8, 11-3.