شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد شروط الموافقة على رحيل وسام أبو على في الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو الأهلى شروط الموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رحبوا بالموافقة على طلب وسام أبو على العودة للاحتراف الأوروبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحدد مسئولو الأهلى وصول عرض رسمي يساوى 9 ملايين دولار للموافقة على رحيل المهاجم الفلسطينى الذى عقد جلسة مع مسئولي ناديه في أمريكا، طلب خلالها موافقتهم على رحيله عن القلعة الحمراء، للعودة للاحتراف الأوروبى مرة أخرى بعد موسم ونصف قضاها بالقميص الأحمر.

ويترقب الأهلى وصول عرض رسمي مناسب للتعاقد مع وسام أبو على بعدما بات المهاجم الفلسطيني هدفاً لأكثر من نادٍ خارجي من الخليج وأوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك بعد الموسم اللافت الذي قدمه أبو علي مع الاهلى، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الساعية لتعزيز خط الهجوم بموهبة هجومية شابة ومؤثرة.

ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي أبدى اهتمامًا جديًا، وتقدم بعرض بلغت قيمته الإجمالية نحو 6 ملايين دولار، في حين أبدى نادي من الدوري الألماني رغبته في ضم اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل العرض حتى الآن بجانب عرض من العربى القطري للحصول على خدمات وسام أبو على.

وسطر الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اسمه بحروف من ذهب فى سجلات تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" فى تعادل الأهلى مع بورتو البرتغالى بنتيجة 4 –4، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.