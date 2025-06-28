شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لقيد اللاعبين فى القوائم الأولية للأندية استعدادا للموسم الجديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اتحاد الكرة في الثانية عشر منتصف ليل اليوم السبت، باب قيد اللاعبين في القائمة الأولية للأندية بمختلف الدرجات والناشئين استعدادا للموسم الجديد.

وتضم القائمة الأولية أسماء اللاعبين المستمرين في صفوف الفريق والمرتبطين بعقود سارية مع النادي، بينما يتم قيد اللاعبين الجدد أو الذين قاموا بتجديد عقودهم في القائمة الإضافية بداية من غد الأحد، وفي حالة عدم قيد أى لاعب مستمر بعقد في القائمة الأولية فإنه يصبح حرا ومن حقه الانتقال لأي ناد بينما يحق للنادي بيعه في أي وقت حتى نهاية القيد الصيفى ورفع اسمه من القائمة.

وطالب اتحاد الكرة المناطق التابعة له والأندية بتسجيل اللاعبين الأجانب فى قوائم الموسم الجديد باللغة الإنجليزية، وفقا لجواز السفر الخاص بهم وليس باللغة العربية.

ووضع اتحاد الكرة شرطا بعدم قبول قيد أى لاعب على سيستم القيد إلا بعد حضور إدارى الفريق للمنطقة التابع لها النادي بمستندات القيد لمراجعتها قبل إتمام عملية القيد.

وأعلن اتحاد الكرة لائحة القيد للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026 وتضمنت العديد من البنود والقواعد الخاصة بقيد اللاعبين والمدربين فى الدورى الجديد، أهمها :

- يُسمح للأندية بقيد 35 لاعبا في الموسم الجديد.



- قيد 25 لاعبا فقط في دوري مواليد 2005.

- لا يسمح باشتراك أي لاعب في المسابقات الموسم الجديد اعتبارا من مواليد 1/1/2013.

- اتحاد الكرة يلزم الأندية بدفع 2 مليون جنيه مستحقات الحكام بواقع مليون جنيه خلال تسجيل القائمة الأولى وأخرى خلال تسجيل قائمة اللاعبين الثانية.

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في فرق الدوري الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

- لن يسمح للمدير الفني أن يتولى مسؤولية تدريب ناد آخر حال فسخ تعاقده من جانبه، ويسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وبحد أقصى ناديين فقط في نفس القسم.

- على النادي الذي يغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

