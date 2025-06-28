أزمة سابقة وصلح شيكابالا.. مصير مجهول لجنش بعد ضم مودرن سبورت لأبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بات مصير محمود "جنش" حارس مرمى مودرن سبورت مجهولا، بعدما أعلن الأخير التعاقد مع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر.

ولا تعد الأمور بين جنش وأبو جبل على ما يرام، لوجود أزمة سابقة بين الثنائي تعود إلى عام 2020، عندما لعب الثنائي في الزمالك.

بدأت شرارة الخلاف بين جنش وأبو جبل، حارسي الزمالك السابقين، بعد تصريحات مثيرة أدلى بها جنش في مقابلة تلفزيونية، عندما سُئل عن الحارس الأفضل في مصر، وفاجأ الجميع بالقول إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، هو "رقم واحد" في البلاد، متجاهلاً زميله أبو جبل.

تزامنت هذه التصريحات مع تراجع أداء أبو جبل، ما فتح الباب أمام جنش لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية.

هجوم شقيق أبو جبل على جنش

تصاعدت الأزمة عندما نشر جنش صورة عبر حسابه على "إنستجرام" يدعم فيها نفسه بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة 2-1 في الدوري، ونشر جنش "ستوري" وصف نفسه بـ"العالمي"، لكنه حذفها بعد دقائق.

وكتب بعدها شقيق محمد أبو جبل: "الكابتن جنش ينشر ستوري يدعم فيها نفسه بعد الخسارة، ثم يحذفها وكأن النتيجة لا تهمه. هذا الاستهتار يغضبنا، خاصة عندما يتبع ذلك تصريحات غير مناسبة، المنافسة الشريفة تكشف الأصل الطيب، لكن الحقد والغيرة يظهران في تصرفاتك وكلماتك يا كابتن."

تصريحات جنش وإصراره على البقاء في الزمالك

في مقابلة لاحقة، أكد جنش أن الشناوي يظل الأفضل في مصر، وأن علاقته بأبو جبل تقتصر على الملعب، موضحاً أنه لا يميل إلى التفاعل الاجتماعي خارج إطار الفريق، وأشار إلى أنه تلقى عروضاً من أندية محلية بعوائد مادية مغرية، لكنه يفضل الاستمرار في الزمالك لتحقيق أهدافه.

محاولات شيكابالا للصلح بين جنش وأبو جبل

حاول شيكابالا قائد الزمالك الصلح بين الثنائي، ونشر صورة للثلاثي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وقيل إنه عقد جلسة صلح بينهما.

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