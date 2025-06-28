شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وصيفاً لبطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالسبت، 28 يونيو 2025 07:14 ص
حقق مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى أقيمت فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.
وخسر مصطفى عسل في المباراة النهائية أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-0، : 11-10, 11-7, 1-0 ret، حيث انسحب عسل قبل استكمال الشوط الثالث والأخير من المباراة بسبب الإصابة.
وفي منافسات السيدات، فازت نوران في المباراة النهائية على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-10, 9-11, 11-8, 11-3.
وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:مجموعتي الرجال:
ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.
ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.مجموعتي السيدات:
ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.
ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.
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