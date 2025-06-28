شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص طبية مكثفة لـ مروان عطية من أجل جراحة الفتاق فى إجازة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يجري مروان عطية لاعب خط وسط النادى الأهلى، فحوصات طبية مكثفة استعداداً للخضوع لجراحة الفتاق وذلك خلال فترة الراحة التى حصل عليها المارد الأحمر بعد انتهاء مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وسبق وأكد الأهلي، أن مروان عطية، يُعاني من آلام مستمرة خلال الفترة الماضية، والتي تستدعي خضوعه لجراحة الفتاق، وذلك في نهاية الموسم الماضي.

وكان الطبيب المشرف على جراحة اللاعب، قد اتفق مع مروان عطية والنادي الأهلي، على تأجيل العملية إلى وقت لاحق بسبب أهمية اللاعب داخل صفوف الأهلي، خلال الفترة الحالية

وفي حالة خضوع مروان عطية لعملية الفتاق، فإنه من المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، على أن يعود استعداداً للموسم الجديد.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.