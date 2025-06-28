شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على بن حمودة يعود للقاهرة لتحديد مصيره مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للاجتماع مع مسئولي النادى، عقب تلقيه العديد من العروض المحلية والخارجية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد التونسى محمد على بن حمودة من أبرز المهاجمين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث شارك في 27 مباراة لفريق غزل المحلة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

كان مسئولو غزل المحلة قد أعلنوا عن تعيين علاء عبد العال مديراً فنياً للفريق الأول استعدادًا لانطلاق مباريات الدورى المصرى الموسم المقبل.

ويأتي الجهاز المعاون له كالتالى: محمد عدلي مدرب عام، محمود صبحي مدرب، عبد الرحمن فهمي مدرب، محمود فتحي مدرب حراس مرمى، حنفي عبد المقصود معد بدني، أحمد عبد الرزاق محلل أداء، أحمد سيد إصابات ملاعب وتأهيل.