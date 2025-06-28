شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يتخطى متعب وفتحى وشادى محمد فى قائمة الأكثر مشاركة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تخطى محمد هانى لاعب النادى الأهلى الثلاثى أحمد فتحى وشادى محمد وعماد متعب فى قائمة الأكثر مشاركة فى المباريات بقميص المارد الأحمر بعدما وصل لـ 358 مباراة.

وينافس محمد هانى حالياً، وائل جمعة مدافع الأهلى السابق الذى يتواجد فى المركز الخامس برصيد 397 مباراة.

ويمتد تعاقد محمد هاني مع الأهلى حتى صيف 2027، وقدّم اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، مستويات متوسطة للغاية منذ صعوده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، حيث شارك في 358 مباراة نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وتقديم 25 تمريرة حاسمة.

ويلعب محمد هاني ضمن الفريق الأول للأهلي منذ تصعيده من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في 2014 أي قبل 11 عام لكن مستواه في كثير من المباريات لم تظهر عليه علامات النضج الكروي، ولا يزال يشكل لغزًا لمعظم جماهير الأحمر.

وتعرض هاني كثيرًا لانتقادات جماهيرية عنيفة بسبب عدم قدرته على إثبات أحقيته في المشاركة بشكل أساسي منذ تصعيده للفريق الأول، واقتصار تقديمه للعروض الطيبة على لمحات خاصة ومباريات معدودة في مسيرته.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.