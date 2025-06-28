شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرسل اليوم القائمة الأولى لاتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يرسل اليوم السبت مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، القائمة الأولى للفريق لقيدها في اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد.

وستضم القائمة الأولى بنادى الإسماعيلى كل من: "الحارس عبد الله جمال ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى وعبد الله محمد وحاتم سكر ومحمد إيهاب وعبد الرحمن الدح ومحمد خطارى ومحمد عبد السميع وعلى الملوانى ومروان حمدى ومحمد وجدى وعمر السعيد وخالد النبريص ومحمد زيدان ونادر فرج".

ورحل عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ ومحمد بيومى وعماد حمدى، وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله السعيد بعد انتهاء عقودهم، فيما لم يتحدد موقف كل من محمد حسن وإيريك تراورى ومحمد نصر وكمال السيد الذين انتهت عقودهم مع الدراويش أيضا.

استقر مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، على التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة الدراويش في الموسم الجديد، الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل بشكل استثنائى على غرار الموسم الماضى.

وقرر مسئولو الإسماعيلى توجيه الشكر لـ تامر مصطفى المدير الفني للفريق والاكتفاء بالفترة التي قاد فيه الدراويش والتعاقد مع مدير فنى أجنبى في الفترة الحالية.

انتهى تعاقد الاسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنهاية موسم الدارويش فى مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق المركز الثالث بعائد 2 مليون جنيه.

وقاد تامر مصطفى فريق الإسماعيلى في 15 مباراة، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش تجت قيادته 14 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا، ونجح في تحقيق المركز الثالث في كأس عاصمة مصر والحصول على 2 مليون جنيه.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.