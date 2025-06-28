ساعات سداسي الأهلي في كأس العالم للأندية تتخطى 14 مليون جنيه مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بساعات يد فخمة، أثناء تواجدهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت سداسي الأهلي (تريزيجيه، بن شرقي، حمدي فتحي، كوكا، الشناوي، وطاهر) النظر بالساعات التي رصدت من خلال صور تحرك اللاعبين إلى التدريبات والمباريات.

تريزيجيه

ساعة محمود تريزيجيه من نوع "داي ديت" مقاس ٤٠مم أوتوماتيكية الحركة، مع جسد الساعة مصنوع من البلاتينيوم إطار من الذهب الأبيض، مينا من اللون الأخضر مع علامات الساعة رومانية وأسوار البرزدنت من البلاتينوم، حيث تحتوي حركة الساعة على 31 من الأحجار الكريمة و 70 ساعة احتياط، حيث يبلغ سعرها 92 ألف دولار (4 ملايين و588 ألف جنيه مصري).

بن شرقي

ارتدى أشرف بن شرقي ساعة يد من ماركة "باتيك فيليب" "اكوانت كرونوجراف"، موديل 5968A-001، وتضم 32 حجرا كريما، إذ يبلغ سعرها 138 ألف دولار(6 ملايين و886 ألف جنيه).

حمدي فتحي

ساعة حمدي فتحي من نوع "چي إم تي ماستر ٢" مقاس ٤٠مم أوتوماتيكية الحركة، مع جسد مصنوع من الستانلس ستيل، وإطار دوار من الذهب عيار 18 قيراط و سوار الچوبيلي من الستانلس ستيل، بسعر 20 ألف دولار (997 ألف جنيه مصري).

كوكا

ارتدى أحمد نبيل كوكا ساعة من ماركة "رولكس جي إم تي ماستر 2"، وتحتوي على 31 حجرا كريما، ويبلغ سعرها 16 ألف و500 دولار(823 ألف جنيه مصري).

الشناوي

ساعة يد حارس عرين الأهلي من نوع "چي إم تي ماستر ٢" مقاس ٤٠مم أوتوماتيكية الحركة، مع جسد مصنوع من الستانلس ستيل، وإطار ثنائي اتجاه الدوران من السيراكروم مطعم بالسيراميك الأسود والأخضر، ومينا من اللون الأسود وسوار الچوبيلي من الستانلس ستيل، التي يبلغ سعرها 16.500 ألف دولار (822 ألف جنيه مصري).

طاهر

ارتدى طاهر محمد طاهر ساعة من ماركة "كارتييه سانتوس"، التي تحتوي على 32 حجرا مصنوعا، وتبلغ قيمتها المالية 10 آلاف و300 دولار (500 ألف جنيه مصري).

ليظهر سداسي الأهلي بساعات تخطت قيمتها 293.300 ألف دولار (14 مليون و626 ألف جنيه مصري) في كأس العالم للأندية 2025.