الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة

يبحث لاعب عربي من الذين شاركوا في كأس العالم للأندية، وسبق له خوض تجربة احترافية في الدوري الإماراتي، العودة مجدداً للعب في أحد أندية دوري المحترفين، إذ تواصل في الأيام الماضية مع أصدقاء له لإيجاد عرض احتراف.

خروج

طلب لاعب خط وسط في صفوف نادٍ بدوري المحترفين، من إدارة ناديه السماح له بالخروج خلال فترة الانتقالات الصيفية، سواء على سبيل الإعارة أو عبر انتقال دائم، بحثاً عن فرصة للعب بشكل منتظم.

حاجة

قال لاعب مواطن لمقربين منه، إن تعاقد إدارة ناديه الذي يلعب في دوري المحترفين مع ثلاثة لاعبين أجانب ومقيمين في مركزه نفسه، سيُضعف فرص مشاركته، وذكر أنه طلب إعارته لنادٍ آخر، لكن الإدارة لم توافق، بداعي الحاجة الماسّة له.

معسكر

تقدم لاعبو نادٍ يلعب في دوري المحترفين بمقترح إلى الإدارة، يطلبون فيه تغيير مكان المعسكر التدريبي الخارجي الذي تم اختياره للاستعداد للموسم المقبل، بداعي أنه جُرّب سابقاً، ولم يكن مريحاً لهم، لكن النادي رفض المقترح، واصفاً ذلك بأنه تدخل في شؤون الإدارة.

سفر

شكا مدرب أحد المنتخبات الوطنية في رياضة فردية، سفر أكثر من لاعب خارج الدولة في إجازات ترفيهية مع العائلة، بينما تنتظرهم مشاركة قريبة في بطولة دولية.

متابعة

طلبت إدارة نادٍ يلعب في دوري المحترفين من مدرب مواطن (متفرغ حالياً) أن يتولى مهمة متابعة الفريق خلال أول خمس جولات من الموسم المقبل، وأبلغته بأنه من الممكن التعاقد معه في حال لم يتم تسجيل نتائج إيجابية مع المدرب الحالي.