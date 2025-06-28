الامارات | فريق أبوظبي يشارك في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي تنطلق اليوم السبت، وتستضيفها مدينة برينديزي الإيطالية على مدى يومين، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM».

ويشارك الفريق في البطولة من خلال الزورق رقم 1 بقيادة راشد القمزي، حامل لقب الموسم الماضي وبطل العالم خمس مرات في هذه الفئة، إلى جانب الزورق رقم 35 بقيادة المتسابق منصور المنصوري، الذي حل ثالثاً في الترتيب العام لموسم 2024.

ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بالموسم الجديد، ومواصلة حضوره البارز على الساحة العالمية من خلال المنافسة في الصدارة والحفاظ على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

وتتضمن أجندة الجولة الأولى اليوم إقامة التجارب التأهيلية الرسمية التي تحدد مراكز الانطلاق في السباق الرئيس، وتُستكمل الفعاليات يوم غدٍ بإقامة جولة الإعادة تليها مرحلة الإحماء الرسمية، استعداداً لانطلاق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا2.

ويُعد موسم 2025 من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 موسماً تنافسياً قوياً، إذ يشمل خمس جولات ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

ويُعتبر فريق أبوظبي أحد أبرز الفرق في تاريخ البطولة، حيث حقق ألقاباً عديدة في فئة الفورمولا2، ويواصل تمثيل الدولة في المحافل الدولية بما يعكس تطور الرياضات البحرية الإماراتية ومكانتها العالمية.