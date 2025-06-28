الامارات | مشاركة عربية باهتة في كأس العالم للأندية.. والهلال الاستثناء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الهلال على الحضور العربي في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة، بعد فوزه المثير على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، فجر أمس الجمعة، ضمن ختام منافسات المجموعة الثامنة، ليصعد رفقة ريال مدريد الإسباني، بعد أن احتل المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

وسيخوض الهلال تحدياً من العيار الثقيل في الدور ثمن النهائي، حين يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء المقبل، في اختبار حقيقي لقدرة الفريق السعودي على مجاراة أحد أقوى أندية أوروبا.

ولم يكن المونديال رحيماً ببقية ممثلي الكرة العربية، إذ ودّعت الأندية الأربعة الأخرى وهي العين الإماراتي، والأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، من مرحلة المجموعات، بعد أداء متباين لم يرقَ إلى التطلعات.

وبعدما تعرض لخسارتين كبيرتين أمام مانشستر سيتي 6-0، ويوفنتوس 5-0، اكتفى العين بتحقيق فوز شرفي على حساب الوداد، بنتيجة 2-1 في آخر مواجهاته بالبطولة، وهو الفوز الثالث للعرب في مرحلة المجموعات، بعدما كان الترجي التونسي قد فاز على فريق لوس أنجلوس الأميركي، بهدف دون رد، واستقبل خسارتين أمام فلامنغو البرازيلي، 2-0، وتشيلسي الإنجليزي 3-0، ليحصل على المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

فيما ودّع الأهلي المصري البطولة بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى، بعدما حصد نقطتين فقط، إثر تعادله سلباً مع إنتر ميامي الأميركي، والتعادل بنتيجة 4-2 مع بورتو البرتغالي، والخسارة من بالميراس البرازيلي 0-2.

وكان حضور الوداد المغربي هو الأضعف بين الأندية العربية، إذ خرج من البطولة برصيد «صفري» من النقاط، مستقبلاً ثلاث هزائم، ليتذيل المجموعة السابعة من دون أي رصيد من النقاط، وينضم إلى أندية سياتل ساوندرز، وأوراوا ريد دايموند، وأولسان هيونداي، وباتشوكا، التي استقبلت ثلاث هزائم دون أن تتذوق طعم الفوز. وجمعت الفرق العربية الخمسة التي شاركت في مونديال الأندية 13 نقطة من أصل 45 نقطة كانت متاحة أمامها في مرحلة المجموعات بنسبة 34% فقط. وأمّنت خمس نقاط بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي المونديال لفريق الهلال الأول لكرة القدم، رفقة أربعة أندية أخرى صعدت من دور المجموعات بهذا الرصيد من النقاط. وتمكّنت الأندية العربية من تسجيل 12 هدفاً، في حين استقبلت شباكها 33 هدفاً.

وواصل الهلال السعودي تسجيل أرقامه القياسية في مونديال الأندية، بعدما استقبلت شباكه هدفاً واحداً كأقوى خط دفاع عربي في المباريات الثلاث، في حين سجل ثلاثة أهداف، في وقت كان فيه العين أكثر الأندية العربية استقبالاً للأهداف بـ12 هدفاً، مقابل تسجيل هدفين فقط.

وسجل الأهلي المصري أربعة أهداف واحتضنت شباكه ستة، كما أحرز الترجي التونسي هدفاً واحداً، مقابل خمسة أهداف دخلت مرماه، في حين سجل الوداد المغربي هدفين، واستقبل ثمانية أهداف.

وسجل سالم الدوسري قائد فريق الهلال اسمه من جديد في المحافل الكروية العالمية الكبرى، بعد الهدف الذي أحرزه في شباك فريق باتشوكا المكسيكي، ليتصدر قائمة هدافي العرب في مونديال الأندية برصيد خمسة أهداف، متفوقاً بفارق هدف واحد على المصري حسين الشحات.

كما نجح مهاجم الأهلي المصري، الفلسطيني وسام أبوعلي، في كتابة اسمه في تاريخ البطولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى بورتو البرتغالي، وهو «الهاتريك» الثاني في مونديال الأندية 2025، والسادس بشكل عام في تاريخ البطولة.

وحصلت الأندية العربية على 30 بطاقة صفراء، بواقع بطاقتين صفراوين في المباراة الواحدة، من دون أن يتعرض أي من لاعبيها للبطاقات الحمراء.

وتصدر العين والهلال قائمة اللعب النظيف بحصول كل منهما على خمس بطاقات صفراء، وتساوى الوداد والترجي كذلك في حصول كل منهما على ست بطاقات، بينما كانت حصيلة الأهلي هي الأكبر بتلقيه ثماني بطاقات.

طه إسماعيل: توقيت البطولة لم يخدم العين والأهلي

أكد المحلل الكروي المصري، الدكتور طه إسماعيل، أن تأهل فريق الهلال السعودي للدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية لم يكن مفاجئاً.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الهلال فريق عربي لكن بمواصفات أوروبية من حيث الاحترافية والانضباط الفني، والتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي كان خطوة موفقة، إذ ترك بصمة فنية واضحة، لذلك كان حضوره قوياً في مثل هذه المحافل وهو أمر بات معتاداً عليه».

وأضاف: «توقيت البطولة جاء في فترة حرجة، بعد نهاية موسم وعدم انسجام الصفقات الجديدة، ولم يخدم العين والأهلي، وهذا أثّر في استقرار التشكيل وأداء اللاعبين داخل الملعب».

وأشار إلى أن «مجموعة الأهلي كانت مريحة إلى حد كبير، وكان من المفترض أن ينجح الفريق المصري في التأهل، بالنظر إلى جودة لاعبيه، ووجود منافسين في المتناول».

وتابع: «القرعة لم تكن رحيمة بالعين وأوقعته مع اثنين من عمالقة أوروبا، وهما مانشستر سيتي ويوفنتوس، لكنه خرج في النهاية بانتصار مهم أمام الوداد المغربي».

وفي ما يخص الترجي التونسي والوداد المغربي، قال طه إسماعيل: «الفريقان دخلا البطولة بهدف التمثيل المشرف أكثر من المنافسة، لقد غابت عنهما التحضيرات القوية، ولم يتعاقدا مع أسماء بارزة تساعدهما على مجابهة المنافسين».

. 13 نقطة حصدتها الفرق العربية الخمسة من أصل 45 نقطة (بنسبة 34%)، كانت متاحة أمامها في مرحلة المجموعات.