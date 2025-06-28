الامارات | «فيرست ميشن» يواجه بطل «كأس دبي العالمي» في لقب «ستيفن فوستر ستيكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الجواد «فيرست ميشن» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب براد كوكس، مهمة صعبة عندما ينافس في لقب سباق «ستيفن فوستر ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1800 متر رملي، إذ يصطدم اليوم على مضمار «تشرشل داونز» بأبطال من العيار الثقيل، يتقدمهم بطل «كأس دبي العالمي» الجواد «هيت شو».

ويأمل «فيرست ميشن» تأكيد مكانته على صعيد سباقات المسافات المتوسطة في مواجهة مع خيول أكبر منه سناً في مهمة صعبة تجمعه أيضاً مع كل من بطلي سباقي «بريدرز كب كلاسيك» الجواد «سيرا ليون»، والفائز في سباق «كنتاكي ديربي» لعام 2024 الجواد «ميستيك دان».

وسبق لـ«فيرست ميشن» أن حل رابعاً في نسخة العام الماضي في السباق نفسه.

ويتطلع الجواد البالغ من العمر خمس سنوات لتحقيق انتصاره الأول في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد محاولتين سابقتين في الموسم الماضي لم يكتب له النجاح فيهما.

وأكد مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» في الولايات المتحدة، مايكل باناهان، استعداد «فيرست ميشن» لخوض تحديه الجديد، وقال في تصريحات صحافية: «يدخل (فيرست ميشن) سباق (ستيفن فوستر ستيكس) وهو في حالة ممتازة، والمدرب براد راضٍ تماماً عن مستواه، بعد أن خاض تمريناً جيداً السبت الماضي، ما يجعله جاهزاً لمنافسة هذه الكوكبة القوية من الخيول الأكبر منه سناً».

وأضاف: «النسخة الحالية تضم نخبة استثنائية، تشمل الفائز في سباق» بريدرز كب كلاسيك «للعام الماضي، وبطل «كنتاكي ديربي»، بالإضافة إلى بطل «كأس دبي العالمي»، ونتوقع أداءً كبيراً من «فيرست ميشن»، ونأمل أن يكون هذا السباق بمثابة انطلاقته الحقيقية في سباقات الفئة الأولى».