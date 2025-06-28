شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخطط للتعاقد مع مهاجم مغربى لتعويض رحيل أوفا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ نادي إنبي التحرك بشكل فعلي في ملف تدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رحيل أحمد أمين أوفا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي إلى البنك الأهلى.

ويكثف مسؤولو إنبي جهودهم خلال الأيام الجارية للتعاقد مع مهاجم مغربي، ليكون إضافة قوية في مركز رأس الحربة، الذي تأثر برحيل أوفا، خاصة أن الأخير كان من الركائز الأساسية للفريق في الموسم المنقضي وساهم بأهداف مؤثرة في مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

وتدرس إدارة النادي عددًا من السير الذاتية لعدد من المهاجمين المغاربة، بالتعاون مع وكلاء لاعبين لديهم خبرة بالسوق المغربية، حيث تتم المفاضلة حاليًا بين أكثر من اسم لاختيار الأنسب من حيث الجاهزية الفنية والتكلفة المالية، خاصة في ظل سياسة النادي القائمة على ضم لاعبين مميزين بأسعار مناسبة.

ويأمل إنبي في إبرام صفقات قوية تساهم في بناء فريق قادر على تقديم موسم مميز، وتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد الأداء المميز الذى تحقق تحت قيادة حمزة الجمل خلال الشهور الماضية.