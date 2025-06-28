شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب المهدى سليمان من الانتقال للزمالك لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب المهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى الذى انتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضى؛ للانتقال لصفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك.

وأكد مصدر مقرب من الحارس لليوم السابع، أن الزمالك لم يتفاوض من الأساس مع المهدى سليمان لضمه فى الميركاتو الصيفى الحالى، لافتًا إلى أن الحارس يمتلك 4 عروض من أندية قاهرية، ويقوم حاليًا بالمفاضلة بينهم، كما يمتلك عرضًا لتجديد تعاقده مع الاتحاد السكندرى إلا أن المهدى يفضل الانتقال لنادى قاهرى للاستقرار بالعاصمة.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على ثنائى حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى وعدم إجراء أي تعديلات أو تدعيمات فى هذا المركز، خاصة فى ظل عدم وجود حراس على الساحة الرياضية يستطيعون تدعيم هذا المركز بالشكل المطلوب.

وأصبح قرار الإبقاء على عواد وصبحى هو الأقرب فى الموسم المقبل، مع إمكانية التعاقد مع حارس مرمى ثالث دون التفريط فى خدمات أي منهما فى الميركاتو الصيفي الجاري، لاسيما أن المدير الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه سيكون صاحب القول الفصل في هذا الأمر.