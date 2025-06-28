شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الزمالك بصافرة تحكيم مصرية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 28 يونيو 2014 أقيمت القمة رقم 108 بين الأهلى والزمالك والأولى لهما فى الدورى بعد غياب ثلاث سنوات، ضمن فعاليات الجولة الأولى للدورة الرباعية والتى تضم معهما سموحة وبتروجت لتحديد بطل المسابقة، وبقيادة تحكيمية مصرية لأول مرة منذ عام 1996 التى انسحب فيها الزمالك.

أطلق الدولى إبراهيم نور الدين صافرة البداية، وفى الدقيقة 21 سجل أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك هدفاً ولكن فى شباك زميله عبد الواحد السيد، وفى نفس الدقيقة من الشوط الثانى احتسب نور الدين ضربة جزاء لمصلحة الزمالك بداعى عرقلة شريف إكرامى حارس الأهلى لمهاجم الزمالك أحمد على كامل، سددها محمود فتح الله أعلى العارضة لتنتهى المباراة بفوز أبناء فتحى مبروك بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي فى القمة 108 كان مكونا من:

شريف إكرامى لحراسة المرمى، أحمد فتحي، سعدالدين سمير، محمد نجيب، صبرى رحيل لخط الظهر، حسام عاشور "كابتن الفريق"، أحمد نبيل "مانجا" لخط الوسط المدافع، كريم بامبو، رمضان صبحى، محمود حسن "تريزيجية" لخط الوسط المهاجم، عمرو جمال للهجوم.

وفى الشوط الثانى دفع فتحى مبروك بكل من: البوركينى موسى يدان بدلا من رمضان صبحى فى الدقيقة 69، وأحمد رءوف بدلا من كريم بامبو فى الدقيقة 86، وأحمد شديد قناوى بدلا من تريزيجية فى الدقيقة 90.

تشكيل الزمالك فى القمة 108 مكونا من :

عبد الواحد السيد "كابتن الفريق" لحراسة المرمى، عمر جابر، صلاح سليمان، محمود فتح الله، محمد عبدالشافى لخط الظهر، حازم إمام الصغير، نور السيد، أحمد توفيق، مؤمن زكريا، محمد إبراهيم أبواليزيد لخط الوسط، وأحمد جعفر للهجوم.

وفى الشوط الثانى دفع أحمد حسام ميدو بكل من مصطفى فتحى بدلا من عمر جابر فى الدقيقة 56، ثم أحمد على كامل بديلا لمحمد إبراهيم أبواليزيد فى الدقيقة 63، وأخيرا يوسف إبراهيم أوباما بدلا من أحمد توفيق فى الدقيقة 73.