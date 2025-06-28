شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب اليد تعود للقاهرة فجر الثلاثاء بعد تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، إلى القاهرة فجر الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة العالم المقامة في بولندا.

وخاض المنتخب أولي لقاءات تحديد المراكز أمس الجمعة أمام سلوفينيا و الثانية تقام غدا الأحد.

وخسر منتخب شباب اليد أمام نظيره البرتغالي 30-26 في ربع النهائي بعد الخسارة من الألماني بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا أمس و تعادل إسبانيا مع المانيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.